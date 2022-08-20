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Спорт

Усик победил Джошуа в бое-реванше и удержал титулы чемпиона мира

Украинский боксер Александр Усик победил британца Энтони Джошуа в бое-реванше

Фото: ANDREW COULDRIDGE / Reuters

Украинский боксер Александр Усик в бое-реванше одержал победу над британцем Энтони Джошуа. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой прошел в ночь на 21 августа в Джидде (Саудовская Аравия) и продлился все 12 раундов. Украинец победил решением судей.

Таким образом, Усик удержал титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Первый бой Усика и Джошуа прошел в сентябре 2021-го. Украинец так же победил решением судей, схватка продлилась все 12 раундов.

На счету 32-летнего Джошуа 24 победы и три поражения на профессиональном ринге, 35-летний Усик выиграл все 20 боев в карьере.

Андрей Стрельцов
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