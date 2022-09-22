Усик рассказал о страхе Фьюри перед ним

Боксер Александр Усик заявил, что Тайсон Фьюри отказывается от поединка из-за страха

Украинский боксер Александр Усик рассказал о страхе британца Тайсона Фьюри перед ним. Его слова передает в Twitter журналист Майкл Бенсон.

«Несмотря на всю его крутизну, о которой он так говорит, он боится. Да, боится меня», — заявил Усик. Также он поделился мнением о возможном поединке Фьюри и Энтони Джошуа. Украинец отметил, что не будет поддерживать ни одного из боксеров.

Ранее Усик рассказал, что не взбешен из-за отказа Фьюри от проведения боя. «Проблема лишь в том, что Фьюри сам не позволяет фанатам увидеть один из лучших поединков в истории. Так что это только его вина», — отметил он.

28 августа появилась информация, что Фьюри и Усик встретятся на ринге в Саудовской Аравии, Катаре или ОАЭ. Как ожидалось, бой состоится 11 или 18 февраля 2023 года.