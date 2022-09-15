Усик прокомментировал срыв боя с Фьюри

Александр Усик заявил, что не взбешен из-за организации боя Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа

Украинский боксер Александр Усик прокомментировал срыв боя с британцем Тайсоном Фьюри. Его слова приводит The Ring.

«Моя команда работает над моим возвращением на ринг. И нет, я вообще не взбешен тем, что Фьюри предпочел сразиться с Джошуа. Проблема лишь в том, что Фьюри сам не позволяет фанатам увидеть один из лучших поединков в истории. Так что это только его вина», — прокомментировал Усик организацию боя между британцами.

15 сентября Усик предложил британскому боксеру Энтони Джошуа помощь в подготовке к поединку с Фьюри за титул Всемирного боксерского совета в тяжелом весе. Бой должен пройти 3 декабря в Кардиффе.

28 августа появилась информация, что Фьюри и Усик встретятся на ринге в Саудовской Аравии, Катаре или ОАЭ. Как ожидалось, бой состоится 11 или 18 февраля 2023 года.