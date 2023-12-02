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11:16, 2 декабря 2023Россия

Единственная станция реабилитации дельфинов юга России оказалась повреждена

Шторм нанес станции реабилитации дельфинов в Крыму повреждения на 15 млн рублей
СюжетУраган в Крыму
Последствия шторма в Крыму

Последствия шторма в Крыму. Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

Единственная станция реабилитации дельфинов юга России в Крыму была серьезно повреждена во время шторма и получила ущерб на 15 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Карадагской научной станции Вячеслава Литвина.

По его словам, сил и средств реабилитационного центра не хватит, чтобы самостоятельно восстановить разрушенное.

«Все поотрывало, разрушился купол карантийного бассейна, разрушены стенки причала. Были также разрушены подача и сброс воды, подачу мы восстановили, остался вопрос с насосом только, сброс будем восстанавливать. Предварительно ущерб оценивается свыше 15 миллионов рублей», — сообщил ученый. Литвин отметил, что станция реабилитации является уникальной и специалисты несмотря ни на что продолжат свою работу.

Станция реабилитации существует с 1970 года. Сегодня в ней содержатся два старейших дельфина России, черноморские афалины Яна и Яша.

Мощный ураган накрыл Крым и Краснодарский край вечером 26 ноября. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду, высота волн — девять метров. В общей сложности на юге России из-за неблагоприятных погодных условий без света остались примерно 1,9 миллиона человек.

Синоптик Александр Шувалов назвал причиной «шторма века» глобальное потепление.

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