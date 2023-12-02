Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:36, 2 декабря 2023Мир

Израиль совершил атаку на окрестности Дамаска

Al Ikhbariya: Израиль совершил атаку на окрестности столицы Сирии

Фото Ilya Galakhov / Global Look Press

Израиль совершил атаку на окрестности столицы Сирии Дамаска. Об этом информирует сирийский гостелеканал Al Ikhbariya.

«Израиль совершил агрессию на окрестности (сирийской) столицы Дамаска», — уточнили журналисты.

12 ноября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об атаке по объектам террористической инфраструктуры в Сирии. Отмечалось, что она была совершена в ответ на атаку в сторону Голанских высот.

В начале ноября издание Bloomberg сообщило, что Израиль усилил удары по Сирии и теперь не всегда предупреждает об этом Россию. С начала войны Израиля с палестинским движением ХАМАС еврейское государство стало чаще наносить удары по поддерживаемым Ираном ополченцам в Сирии, которые приблизились к израильской границе.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В США рассказали о тайных переговорах Герасимова и Залужного о мире в обход Зеленского. Что обсуждают военачальники?

      Израиль совершил атаку на окрестности Дамаска

      В США встревожились из-за возможной потери союзника

      Суд над Трампом предложили отложить до 2029 года

      Раскрыта изнанка съемок порно

      Россияне объяснили желание помогать военным деньгами

      Журналистку в зоне СВО поразили слова бойцов ВСУ о России

      В Херсоне произошли взрывы

      В Белом доме высказались об атаках ВСУ по российской территории

      Синоптики предупредили россиян об аномальном похолодании

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости