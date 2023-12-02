«Крылья Советов» обыграли аутсайдера РПЛ

«Крылья Советов» обыграли «Сочи» со счетом 2:0 в матче РПЛ

«Крылья Советов» обыграли «Сочи» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Сочи и завершилась победой гостей со счетом 2:0. На 71-й минуте счет открыл нападающий Роман Ежов. На четвертой добавленной минуте пенальти реализовал форвард Бенхамин Гарре.

Благодаря победе самарский клуб набрал 29 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Сочи» остается аутсайдером РПЛ. На счету команды, располагающейся на последней 16-й строке таблицы, десять очков.

В следующем туре 9 декабря «Крылья Советов» встретятся на выезде с московским «Спартаком». Днем позже сочинцы примут «Оренбург».