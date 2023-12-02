Названа поступившая в крымский бюджет от национализации украинских активов сумма

ГС Крыма: национализация активов Украины принесла 1,86 миллиарда рублей

Национализация активов Украины и других государств принесла в бюджет Крыма 1,86 миллиарда рублей. Поступившую в бюджет республики сумму назвал председатель Государственного совета (ГС) республики Владимир Константинов, его слова приводит ТАСС.

По его словам, цель национализации заключалась в достижении морального и политического эффекта.

«Прибыль, которую зарабатывают эти (украинские) предприятия, дальше не в полной мере контролируется. Собственник может ею манипулировать, выводить ее. И, к сожалению, этим они, вероятнее всего, и занимались. А потом они эти выведенные средства вкладывают в ВСУ. Вот эту схему мы и пытаемся сломать», — заявил глава ГС.

Константинов отметил, что новые собственники будут сохранять прибыль в России и развивать производства.

Ранее глава ГС Крыма также заявил, что список национализируемого имущества украинских олигархов на полуострове расширят в ближайшее время. По его словам, сейчас ведется активная работа, власти готовятся сообщить о новых объектах, подлежащих национализации.

Национализированные объекты в Крыму, ранее принадлежавшие украинским собственникам, в том числе олигархам, начали продавать с лета 2023 года. 24 мая Госсовет Крыма также сообщил о решении национализировать квартиру Владимира Зеленского.