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15:23, 2 декабря 2023Россия

Один из старейших гей-клубов России закрылся после запрета движения ЛГБТ

Старейший гей-клуб Санкт-Петербурга закрылся после запрета движения ЛГБТ

Фото: Unsplash

Старейший гей-клуб Санкт-Петербурга и одно из старейших подобных заведений в России «Центральная станция» закрылся после того, как Международное движения ЛГБТ признали экстремистским и запретили в РФ. Об этом сообщается в официальной группе клуба во «ВКонтакте».

Как сообщили владельцы клуба, собственники площадки отказала им в аренде и заведение прекратило свою работу.

«Просим прощения, мы больше не работаем. До новых встреч!» — добавили представители «Центральной станции».

Ранее сообщалось, что московская полиция провела серию рейдов в столичных клубах. Проверки начались вечером 1 декабря в районе 22:00 по московскому времени. Проверки прошли в ночном заведении на Малой Якиманке, в клубе у станции метро «Автозаводская» и стрип-клубе для мужчин, расположенном у станции «Полянка».

Рейды проводились под предлогом поиска наркотиков.

30 ноября Верховный суд России признал международное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его в стране.

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      Марк Леонов
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