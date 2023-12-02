В России отреагировали на сообщение о тайных переговорах Герасимова и Залужного

Депутат Швыткин: Россия не ведет никаких тайных переговоров с Украиной

Сегодня никаких тайных переговоров с Украиной со стороны России не ведется и вестись не может. Все действия Москвы координируют Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин и Министр обороны России Сергей Шойгу. Так в беседе с «Лентой.ру» отреагировал на сообщение о тайных переговорах по линии Валерий Герасимов — Валерий Залужный заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Я считаю подобного рода заявления [о тайных переговорах] абсурдными. Главная задача России сегодня — решить вопросы специальной военной операции. Это главное условие, которое мы выдвигаем на всех площадках», — заявил Швыткин.

По словам депутата, Россия готова к переговорному процессу с Украиной.

«Но движение должно быть встречное. Они должны заявить о том, что они сядут за стол переговоров, и в первую очередь отменить указ президента Зеленского о запрете переговоров с нашей страной», — заключил он.

Ранее американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на информацию от анонимных чиновников США, рассказал, что Москва и Киев ведут тайные переговоры о мире по линии Герасимов — Залужный. Он добавил, что диалог установлен вопреки указаниям Владимира Зеленского и Белого дома.