Прокуратура пообещала проверить подозреваемую в похищении ребенка семью

Прокуратура проверит условия жизни в семье, подозреваемой в похищении ребенка

Прокуратура проверит условия жизни пятерых детей в семье россиянки из Калужской области, подозреваемой в похищении ребенка. Об этом сообщает РИА Новости.

«Прокуратурой области проводится детальная проверка условий жизни детей в семье подозреваемых», — приводит агентство заявление калужского отделения ведомства.

Ранее суд отправил под арест всех подозреваемых в похищении школьницы из Козельска в Калужской области. Под арест на два месяца были отправлены четыре человека. Известно, что подозреваемыми по этому делу проходят жительница региона, ее супруг и сын, а также бывший муж. За второклассницу они потребовали выкуп.

О пропаже девочки в Козельске стало известно в четверг, 30 ноября. Позже ребенка нашли живым. Она находилась на обочине дороги в городе Белев, что в 30 километрах от Козельска.