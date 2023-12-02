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15:44, 2 декабря 2023Россия

Раскрыт подарок для двухмиллионного посетителя форума «Россия» на ВДНХ

Двухмиллионному гостю форума «Россия» подарили экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Двухмиллионный посетитель международной выставки-форума «Россия» в Москве получил сертификат на индивидуальную экскурсию по Саяно-Шушенской ГЭС. Подарок раскрыли в пресс-службе мероприятия, пишет РИА Новости.

Известно, что таким гостем стал Марат Сабитов из Казани, который приехал на ВДНХ с супругой Марией. Их поздравили в павильоне № 46 «Энергия жизни» Министерства энергетики России. Помимо этого, россиянину подарили билеты и трехдневное проживание в гостинице Абакана.

Ранее стало известно, что на форуме-выставке «Россия» начали продавать лимитированный мерч с высказываниями президента России Владимира Путина. Покупатели выстроились в двустороннюю очередь за ним.

Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

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