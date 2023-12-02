Раскрыта изнанка съемок порно

Ведущий подкаста о порноиндустрии Pillow Talk Райан Паунэлл раскрыл изнанку съемок откровенных роликов. О том, как создаются видео для взрослых, он рассказал в выпуске подкаста, доступном на YouTube.

«Знаете же эту часть в начале [порновидео], которую мы все проматываем, с актерской игрой? В среднем на ее съемку уходит семь часов. А часть с сексом снимают где-то один-два часа», — заявил Паунэлл. По его словам, порноактеры прилагают серьезные усилия, играя в первой части ролика. Он отметил, что порнозвезды учат свои роли и репетируют.

Ранее американская порноактриса Шанталь Дэниель рассказала об отношении к ней верующих родственников бойфренда. Девушка призналась, что родители парня ненавидят ее.

Перед этим другая американская звезда фильмов для взрослых Лиза Энн раскрыла самую необычную сцену в своей карьере. Она вспомнила, как однажды на съемках упала с лошади.