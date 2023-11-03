Порноактриса рассказала об отношении к ней верующих родителей бойфренда

Американская порноактриса Шанталь Дэниель призналась, что верующие родители бойфренда относятся к ней резко негативно. Об этом она рассказала в подкасте Pillow Talk, видео вышло на YouTube.

«Его родители — хардкорные христиане, они работают в церкви. И они *** [чертовски] ненавидят меня», — заявила порнозвезда. По словам Дэниель, когда она познакомилась с родителями бойфренда, он не раскрыл им, что его девушка снимается в порно. Спустя неделю отец и мать парня рассказали ему, что знают о ее работе.

«Самое безумное — это то, что они не были в курсе, что он снимается в порно со мной. Но кто-то из церкви порылся в интернете и выяснил, что он снимается со мной», — добавила Дэниель. Она отметила, что мать бойфренда была сильно рассержена из-за этого открытия.

Ранее российская порноактриса Ева Эльфи (настоящее имя — Юлия Романова) рассказала об отношении матери к ее работе. По словам Эльфи, узнав о ее карьере, мать выразила надежду на то, что дочь снимается в порно вместе с мужем.