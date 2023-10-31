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09:30, 31 октября 2023Интернет и СМИ

Известная российская порноактриса раскрыла отношение матери к ее работе

Фото: @theevaelfie / @xenia.lau

Известная российская порноактриса Ева Эльфи (настоящее имя — Юлия Романова) рассказала об отношении матери к ее работе. Подробности она раскрыла в интервью журналистке Ирине Шихман (признана Минюстом РФ иноагентом), доступном на YouTube.

Эльфи призналась, что для нее было очень важно, чтобы мать узнала о работе в порно от нее самой. «Мне казалось, это будет худшее, если она от кого-то узнает не правду, а какие-то слухи, которые могут как-то негативно на ней сказаться», — объяснила она.

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Как отметила порноактриса, позже выяснилось, что отчим знал о ее работе в индустрии, но два с половиной года скрывал это от ее матери. «Мне мама об этом рассказала, когда я ей сказала, она, видимо, пошла обсуждать это с отчимом, и он ей сказал: "Да, я знал, но не говорил, не хотел тебя расстраивать, думал, что вы сами разберетесь в своих взаимоотношениях"», — вспомнила Эльфи.

По словам порнозвезды, ее мать не имеет ничего против съемок дочери в порно, но когда она впервые узнала об этом, то выразила надежду, что Эльфи снимается в роликах только с супругом Артемом. «Она единственное, что сказала: "Я надеюсь, вы снимаетесь с Артемом", потому что она переживала за наши отношения, если я снимаюсь с другими мужчинами, а Тема такой ранимый, ему это может навредить», — пояснила она. Эльфи добавила, что объяснила матери, что не снимается ни с кем, кроме мужа.

По итогам 2022 года Ева Эльфи вошла в пятерку самых популярных на Pornhub порноактрис. В том же году она выиграла в номинации «Лучшая звезда независимых видео» премии AVN Awards, также известной как «Порно-Оскар». В 2021 году AVN Awards также присвоил девушке звание «Лучшая новая иностранная старлетка».

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      Олег Давыдов
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