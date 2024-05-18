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17:53, 18 мая 2024Спорт

Российская лыжница-чемпионка заявила о зависти иностранных спортсменов

Лыжница Степанова: иностранцы завидуют системе поддержки спортсменов в России

Фото: Роман Кручинин / РИА Новости

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в лыжной эстафете Вероника Степанова в Telegram-канале Центра спортивной подготовки заявила, что иностранные спортсмены завидуют россиянам.

Степанова заявила, что большинство из лыжниц завидуют выстроенной в России системе поддержки лучших профессиональных спортсменов. «Жить на призовые и спонсорские в любой стране могут лишь единицы, особенно сложно при переходе из юниоров во взрослый спорт», — посчитала она.

7 апреля глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе оценила возможность приглашения норвежских спортсменов на соревнования в Россию. Вяльбе заявила, что не собирается звать иностранных спортсменов на турниры в Россию.

25 октября 2023 года Совет Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS) продлил санкции в отношении российских спортсменов. Впервые ограничения на выступление россиян на международных лыжных турнирах были наложены в марте 2022 года.

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      Анастасия Борисова
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