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13:04, 7 апреля 2024Спорт

Вяльбе оценила возможность приглашения норвежцев на соревнования в Россию

Вяльбе заявила, что не собирается звать иностранных лыжников на турниры в Россию

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила возможность приглашения норвежских спортсменов на соревнования в Россию. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Вяльбе заявила, что не собирается звать иностранных спортсменов на турниры в Россию, так как они не приглашают россиян на международные.

4 апреля Вяльбе раскритиковала президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Она назвала главу МОК мразью и заявила, что не уважает его как олимпийского чемпиона по фехтованию.

25 октября 2023 года Совет Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS) продлил санкции в отношении российских спортсменов. Впервые ограничения на выступление россиян на международных лыжных турнирах были наложены в марте 2022 года.

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