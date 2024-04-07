Вяльбе оценила возможность приглашения норвежцев на соревнования в Россию

Вяльбе заявила, что не собирается звать иностранных лыжников на турниры в Россию

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила возможность приглашения норвежских спортсменов на соревнования в Россию. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Вяльбе заявила, что не собирается звать иностранных спортсменов на турниры в Россию, так как они не приглашают россиян на международные.

4 апреля Вяльбе раскритиковала президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Она назвала главу МОК мразью и заявила, что не уважает его как олимпийского чемпиона по фехтованию.

25 октября 2023 года Совет Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS) продлил санкции в отношении российских спортсменов. Впервые ограничения на выступление россиян на международных лыжных турнирах были наложены в марте 2022 года.