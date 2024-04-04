Президент ФЛГР Елена Вяльбе заявила, что не пожмет руку главе МОК Томасу Баху

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе раскритиковала президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Вяльбе назвала главу МОК мразью и заявила, что не уважает его как олимпийского чемпиона по фехтованию. «Если я когда-то увижу Баха, я уже никогда не пожму ему руку», — подчеркнула она.

В сентябре 2023 года Вяльбе сделала заявление об участии российских спортсменов в Олимпийских играх в нейтральном статусе. Вяльбе посчитала, что без флага и гимна россиянам стоит отказаться от соревнований.

МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом к Играм не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.