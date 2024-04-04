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15:40, 4 апреля 2024Спорт

Вяльбе назвала главу МОК мразью

Президент ФЛГР Елена Вяльбе заявила, что не пожмет руку главе МОК Томасу Баху
Елена Вяльбе

Елена Вяльбе. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе раскритиковала президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Вяльбе назвала главу МОК мразью и заявила, что не уважает его как олимпийского чемпиона по фехтованию. «Если я когда-то увижу Баха, я уже никогда не пожму ему руку», — подчеркнула она.

В сентябре 2023 года Вяльбе сделала заявление об участии российских спортсменов в Олимпийских играх в нейтральном статусе. Вяльбе посчитала, что без флага и гимна россиянам стоит отказаться от соревнований.

МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом к Играм не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

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      Анастасия Борисова
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