Россия отправила в Китай первый «Мясной шаттл»

Россия отправила в КНР первый поезд экспортного сервиса «Мясной шаттл»

Транспортная группа компаний Fesco в содействии с Российским экспортным центром (РЭЦ) направили в Китай «Мясной шаттл» — первый поезд нового торгово-логистического сервиса, который будет доставлять мясную продукцию для дальнейшей реализации на китайском рынке. Об этом ТАСС заявила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, сообщает ТАСС.

По ее словам, грузовой состав отправился из Брянска, сейчас он перевозит груз говядины производства агрохолдинга «Мираторг», его общая масса составляет 464 тонны. Состав оснащен рефрижераторными установками. Гендир РЭЦ также выразила уверенность, что российская мясная продукция «будет высоко востребована на китайском рынке».

Отмечается, что состав должен достичь пункта назначения через 20-25 дней.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Москва готова предоставлять экономические льготы и доступ к технологической базе инвесторам из Китая с целью наращивания притока денежных вложений из азиатской страны