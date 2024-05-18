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17:44, 18 мая 2024Бывший СССР

Военный эксперт описал положение России и Украины в Харьковской области

Военный эксперт Дандыкин: ВСУ перебрасывают резервы в Харьковскую область

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают резервы в Харьковскую область, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» специалист описал положение России и Украины в регионе.

«Насколько мне известно, сейчас киевский режим перебрасывает резервы с различных участков фронта. Кто-то говорит о 27 батальонах, кто-то — о 50. То есть выгребают резервы и направляют туда», — поделился Дандыкин.

Капитан первого ранга запаса отметил, что в Харьковской области идут ожесточенные бои. Он добавил, что потери ВСУ увеличиваются.

«Наши же продвигаются. Очередной населенный пункт взяли», — рассказал Дандыкин.

Я думаю, что ближайшие дни все покажут. Сейчас не только там наносят удары. Линия фронта по всей длине увеличивается

Василий Дандыкинвоенный эксперт, капитан первого ранга запаса
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