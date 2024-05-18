Военный эксперт описал положение России и Украины в Харьковской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают резервы в Харьковскую область, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» специалист описал положение России и Украины в регионе.
«Насколько мне известно, сейчас киевский режим перебрасывает резервы с различных участков фронта. Кто-то говорит о 27 батальонах, кто-то — о 50. То есть выгребают резервы и направляют туда», — поделился Дандыкин.
Капитан первого ранга запаса отметил, что в Харьковской области идут ожесточенные бои. Он добавил, что потери ВСУ увеличиваются.
«Наши же продвигаются. Очередной населенный пункт взяли», — рассказал Дандыкин.
Я думаю, что ближайшие дни все покажут. Сейчас не только там наносят удары. Линия фронта по всей длине увеличивается
Ранее стало известно, что спецподразделение «Тимур» Главного разведывательного управления (ГУР) Украины отступило в результате боев на северо-западе Волчанска, а ВС России заняли населенный пункт Старица и продолжают продвижение вглубь Харьковской области.