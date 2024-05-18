Военный эксперт описал положение России и Украины в Харьковской области

Военный эксперт Дандыкин: ВСУ перебрасывают резервы в Харьковскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают резервы в Харьковскую область, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» специалист описал положение России и Украины в регионе.

«Насколько мне известно, сейчас киевский режим перебрасывает резервы с различных участков фронта. Кто-то говорит о 27 батальонах, кто-то — о 50. То есть выгребают резервы и направляют туда», — поделился Дандыкин.

Капитан первого ранга запаса отметил, что в Харьковской области идут ожесточенные бои. Он добавил, что потери ВСУ увеличиваются.

«Наши же продвигаются. Очередной населенный пункт взяли», — рассказал Дандыкин.

Я думаю, что ближайшие дни все покажут. Сейчас не только там наносят удары. Линия фронта по всей длине увеличивается Василий Дандыкин военный эксперт, капитан первого ранга запаса

Ранее стало известно, что спецподразделение «Тимур» Главного разведывательного управления (ГУР) Украины отступило в результате боев на северо-западе Волчанска, а ВС России заняли населенный пункт Старица и продолжают продвижение вглубь Харьковской области.

