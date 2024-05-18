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18:03, 18 мая 2024Бывший СССР

Сотни фур перекрыли трассу Киев — Одесса. Украинские дальнобойщики протестуют против нового закона о мобилизации

На Украине водители фур перекрыли трассу из-за ужесточения мобилизации

Фото: Robert Nemeti / Anadolu / Getty Images

Украинские дальнобойщики вывели на трассу Киев — Одесса сотни фур и частично перекрыли дорогу. Движение возможно только по одной полосе. Они начали акцию протеста против вступившего в силу нового закона о мобилизации. Водителей возмутило то, что принятый законопроект не предусматривает для них брони от мобилизации.

Водителей могут мобилизовать при выезде с Украины

В начале мая дальнобойщики создали петицию с призывом дать им бронь от мобилизации. «Добавить в категорию лиц, претендующих на получение брони от мобилизации, водителей, осуществляющих международные пассажирские и грузовые перевозки», — говорилось в обращении.

Фото: Robert Nemeti / Anadolu / Getty Images

Отмечалось, что с вступлением закона в силу водителей фур могут начать мобилизовывать на границе, при выезде из страны.

По данным Нацполиции, водители перекрыли трассу частично, движение возможно по одной полосе. Там также уточнили, что протестующие собрались в Кировоградской и Одесской областях.

Закон о мобилизации вступил в силу 18 мая

Закон об ужесточнии правил мобилизации вступил в силу с субботы, 18 мая. Согласно документу, сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (СЦК) могут круглосуточно вручать повестки жителям страны.

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Право вручать документы также получили специальные группы оповещения, которые состоят из граждан, не подлежащих мобилизации. Повестка будет считаться врученной по почте даже при отсутствии гражданина или в случае, если он отказался получать документ.

Кроме того, 17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий мобилизацию в Вооруженные силы республики (ВСУ) некоторых категорий заключенных.

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      Варвара Кошечкина
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