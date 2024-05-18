Сотни фур перекрыли трассу Киев — Одесса. Украинские дальнобойщики протестуют против нового закона о мобилизации

На Украине водители фур перекрыли трассу из-за ужесточения мобилизации

Украинские дальнобойщики вывели на трассу Киев — Одесса сотни фур и частично перекрыли дорогу. Движение возможно только по одной полосе. Они начали акцию протеста против вступившего в силу нового закона о мобилизации. Водителей возмутило то, что принятый законопроект не предусматривает для них брони от мобилизации.

Водителей могут мобилизовать при выезде с Украины

В начале мая дальнобойщики создали петицию с призывом дать им бронь от мобилизации. «Добавить в категорию лиц, претендующих на получение брони от мобилизации, водителей, осуществляющих международные пассажирские и грузовые перевозки», — говорилось в обращении.

Фото: Robert Nemeti / Anadolu / Getty Images

Отмечалось, что с вступлением закона в силу водителей фур могут начать мобилизовывать на границе, при выезде из страны.

По данным Нацполиции, водители перекрыли трассу частично, движение возможно по одной полосе. Там также уточнили, что протестующие собрались в Кировоградской и Одесской областях.

Закон о мобилизации вступил в силу 18 мая

Закон об ужесточнии правил мобилизации вступил в силу с субботы, 18 мая. Согласно документу, сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (СЦК) могут круглосуточно вручать повестки жителям страны.

Право вручать документы также получили специальные группы оповещения, которые состоят из граждан, не подлежащих мобилизации. Повестка будет считаться врученной по почте даже при отсутствии гражданина или в случае, если он отказался получать документ.

Кроме того, 17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий мобилизацию в Вооруженные силы республики (ВСУ) некоторых категорий заключенных.