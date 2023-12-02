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17:29, 2 декабря 2023Спорт

Сборная Германии впервые в истории выиграла юношеский чемпионат мира по футболу

Германия выиграла юношеский ЧМ по футболу, победив Францию в серии пенальти

Фото: Tobias Flyckt / Unspalsh

Сборная Германии впервые в истории выиграла юношеский чемпионат мира по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале турнира команда сыграла против Франции. Основное время матча завершилось со счетом 2:2. В составе победителей голами отметились Парис Бруннер, реализовавший пенальти, и Ноа Дарвих. За сборную Франции мячи забили Саймон Буабр и Матис Амугу. В серии пенальти сильнее оказались немцы — 4:3.

Бронзовым призером турнира стала сборная Мали. В матче за третье место команда победила Аргентину со счетом 3:0.

Чемпионат мира по футболу 2023 года для сборных игроков не старше 17 лет проходил в Индонезии с 10 ноября.

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