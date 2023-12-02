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11:29, 2 декабря 2023Силовые структуры

Семья похитителей второклассницы из Козельска оказалась шведской

SHOT: похитители второклассницы из Козельска жили шведской семьей

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Похитители второклассницы из Козельска в Калужской области жили шведской семьей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Как удалось выяснить изданию, 37-летняя похитительница жила с двумя мужчинами — супругом и бывшим мужем. Кроме того, с женщиной жили сразу шесть детей от разных браков и ее мать.

При этом, как отмечает SHOT, мать подозреваемой в участии в похищении россиянки отрицает участие своих родственников в преступлении. По ее словам, в день похищения они ездили в город лишь для того, чтобы забрать покупки из пункта выдачи маркетплейса.

О пропаже девочки в Козельске стало известно в четверг, 30 ноября. На телефон ее матери пришло сообщение с требованием выкупа в полтора миллиона рублей, который необходимо отправить на указанный счет в криптовалюте.

Позже ребенка нашли живой. Она находилась на обочине дороги в городе Белев, в 30 километрах от Козельска.

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      Марк Леонов
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