В СБУ объяснили запрет на выезд Порошенко опасениями российского вмешательства

СБУ рекомендовала властям не выпускать Порошенко с Украины на встречу с Орбаном

Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram-канале объяснила, почему лидеру партии «Европейская солидарность», экс-президенту Петру Порошенко запретили выезжать из страны.

По данным ведомства, оно опасалось российского вмешательства на встречах украинских политиков с пророссийски настроенными представителями иностранных государств, поэтому рекомендовала властям отказать бывшему лидеру в выезде.

В частности, Порошенко, по данным контрразведки, намеревался встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который, по заявлению СБУ, «системно выражает антиукраинскую позицию» и призывает снять санкции с России.

Служба безопасности Украины обратилась в офис президента, Кабмин и Верховную раду с предложением учитывать подобные сведения при согласовании и планировании заграничных командировок украинских делегаций.

«Поэтому руководство Верховной Рады не предоставило разрешение на заграничную командировку украинскому депутату, который должен стать инструментом в руках российских спецслужб», — заключили в СБУ.

Ранее стало известно, что Порошенко отказались выпускать за границу государства. По утверждению пятого президента Украины, он отправлялся в зарубежную командировку, подписанную спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком, в Польшу. При этом Порошенко указал на возможную связь произошедшего с офисом президента.

Представитель государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко пояснил, что Порошенко отказали в выезде за границу из-за отмены командировок. О подобном решении в июле рассказывал народный депутат Алексей Гончаренко. Он сообщил, что чиновникам и депутатам запретили выезд с Украины. Он сообщил, что по каждому, кто хочет покинуть страну, принимается отдельное решение офисом президента.