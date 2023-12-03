Киркоров вспомнил о принятых в автобусе родах

Филипп Киркоров вспомнил, как в начале карьеры принимал роды в автобусе

Певец Филипп Киркоров вспомнил, как в начале карьеры принимал роды в автобусе в Чебоксарах. Об этом он рассказал в интервью Super.

По его словам, это произошло где-то «между Чебоксарами и каким-то городом рядом». «Даже приняв роды, в честь меня не назвали ребенка, по-моему, Митей назвали», — пожаловался артист.

Ранее поп-исполнитель раскрыл сумму, за которую он готов выступить для пса. Он сказал, что если бы ему заплатили, как за десять корпоративов, он бы выступил и для йоркширского терьера.

