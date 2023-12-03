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12:34, 3 декабря 2023Россия

В России прокомментировали слова генсека НАТО о плохих новостях с Украины

Депутат Новиков: ситуация для Украины в зоне СВО действительно ухудшается
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Ситуация для Украины в зоне проведения специальной военной операции (СВО) действительно ухудшается. Кто-то должен был об этом рано или поздно сказать. Так в беседе с «Лентой.ру» прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о «подготовке к плохим новостям с Украины» первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

По словам парламентария, невозможно игнорировать очевидное.

«Для тех, кто сейчас будет обсуждать эту тему, будет несколько уровней мотивации. С одной стороны, побудить страны Запада увеличить помощь Украине. С другой стороны, подготовить общественное мнение к тому, что помощь нужно сворачивать, потому что она бесперспективна, ничего сделать для стабилизации киевского режима невозможно. Это тоже может быть целью заявлений высокопоставленных лиц Запада», — заявил Новиков.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ситуация на поле боя для Украины является критической. Он добавил, что она может ухудшиться еще больше из-за нехватки помощи со стороны Запада. Столтенберг признал, что страны альянса не смогли удовлетворить возросший спрос Вооруженных сил Украины на боеприпасы.

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      Варвара Кошечкина
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