Российский хоккеист клуба НХЛ подрался с партнером из Латвии на тренировке

Россиянин из «Коламбуса» Марченко подрался с партнером из Латвии на тренировке

Российский форвард «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко подрался на тренировке с одноклубником из Латвии Элвисом Мерзликиным. Об этом в социальной сети Х (бывший Twitter) сообщил журналист Брайан Хеджер.

По информации источника, россиянин споткнулся о клюшку партнера и упал на лед, после чего начала предъявлять тому претензии. Завязалась потасовка, а Марченко оттащил в сторону другой россиянин из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Дмитрий Воронков.

Хеджер подчеркнул, что Мерзликин позже принес извинения Марченко. На этом конфликт между игроками был исчерпан.

Марченко играет за Коламбус с 2022 года. В нынешнем сезоне он провел 23 матча в регулярном чемпионате, в которых забросил семь шайб и сделал шесть результативных передач.

