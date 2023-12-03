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НХЛ - регулярный чемпионат
22:41, 3 декабря 2023Спорт

Российский хоккеист клуба НХЛ подрался с партнером из Латвии на тренировке

Россиянин из «Коламбуса» Марченко подрался с партнером из Латвии на тренировке

Фото: USA TODAY Sports / Reuters

Российский форвард «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко подрался на тренировке с одноклубником из Латвии Элвисом Мерзликиным. Об этом в социальной сети Х (бывший Twitter) сообщил журналист Брайан Хеджер.

По информации источника, россиянин споткнулся о клюшку партнера и упал на лед, после чего начала предъявлять тому претензии. Завязалась потасовка, а Марченко оттащил в сторону другой россиянин из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Дмитрий Воронков.

Хеджер подчеркнул, что Мерзликин позже принес извинения Марченко. На этом конфликт между игроками был исчерпан.

Марченко играет за Коламбус с 2022 года. В нынешнем сезоне он провел 23 матча в регулярном чемпионате, в которых забросил семь шайб и сделал шесть результативных передач.

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      Алексей Гусев
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