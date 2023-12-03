СКА победил магнитогорский «Металлург» и выиграл 11-й матч в КХЛ подряд

СКА на выезде победил «Металлург» и выиграл 11-й матч в КХЛ подряд

СКА на выезде обыграл магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 3 декабря. Основное время матча завершилось со счетом 2:2. На голы игроков хозяев Данилы Юрова и Максима Карпова гости ответили заброшенными шайбами Сергей Толчинского и Захара Бардакова. В овертайме никто не отметился голами, а в серии буллитов сильнее был СКА.

Петербургский клуб выиграл 11-й матч в КХЛ подряд и находится на четвертом месте в Западной конференции. «Металлург» возглавляет Восточную конференцию.

СКА в следующем матче 5 декабря на выезде сыграет с «Автомобилистом». «Металлург» в тот же день дома примет ЦСКА.