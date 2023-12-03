Умер соавтор акта провозглашения независимости Украины Леонтий Сандуляк

Умер соавтор акта провозглашения независимости Украины Леонтий Сандуляк. Об этом сообщила администрация Черновицкого облсовета в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Политику, также ранее занимавшему пост чрезвычайного полномочного посла Украины в Румынии, было 86 лет. Причина смерти не называется.

На 24 августа 1991 года было назначено экстренное заседание Верховного совета УССР. Понимая, что на нем будет идти речь о независимости республики, депутаты Левко Лукьяненко и Леонтий Сандуляк накануне вечером написали черновик Акта провозглашения независимости. Однако на заседании документ решили полностью переделать.

Ранее издание «Страна.ua» указало, что Акт провозглашения независимости Украины 1991 года является непреодолимым препятствием на пути страны в НАТО. В украинском издании объяснили, что внеблоковый статус лежит в основе государственности Украины.