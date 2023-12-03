ЦСКА победил «Ростов» в матче РПЛ

ЦСКА победил «Ростов» со счетом 2:0 в матче 17-го тура РПЛ

ЦСКА победил «Ростов» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2:0. На четвертой минуте матча пенальти реализовал нападающий хозяев Федор Чалов. На 68-й минуте преимущество армейцев увеличил полузащитник Виктор Мендес.

Благодаря победе ЦСКА набрал 28 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Ростов» с 20 очками располагается на десятой строке.

Матч был под угрозой срыва из-за плохих погодных условий в Москве: столицу накрыл сильнейший за последние 70 лет снегопад. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выступал за перенос встречи на 4 декабря. Однако судейская бригада приняла решение провести матч в запланированное время. По ходу игры сотрудники стадиона очищали поле от снега.