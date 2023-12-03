В Эстонии начали выдавать предупредительные листовки следующим в РФ гражданам

Погранслужба Эстонии предупредила граждан о возможном закрытии границы с Россией

Эстонские пограничники начали выдавать предупредительные листовки следующим в Россию гражданам, в которых говорится о возможном закрытии российско-эстонской границы и проблемах при возвращении домой. Об этом заявили в пресс-службе департамента полиции и погранохраны Эстонии, сообщает РИА Новости.

Согласно информации из листовок, в течение последних недель Россия якобы направляет иностранцев, не имеющих визы для въезда на территорию Европейского союза (ЕС), на границу с Эстонией. В погранслужбе предупредили, что эстонское правительство могут вынудить последовать примеру Финляндии и закрыть КПП в целях безопасности и охраны общественного порядка.

«Это означает, что для того, чтобы вернуться в Эстонию, Вы будете должны воспользоваться другим пограничным пунктом; в связи с этим Ваш маршрут может удлиниться на несколько сот километров», — написано в листовках.

Ранее эстонцев предостерегли о риске застрять в России в случае закрытия границы. Как заявила глава пограничного управления Департамента полиции и погранохраны Эстонии Ева Калмус, путешественникам стоит быть осторожнее с поездками в Россию через Эстонию, поскольку граница может закрыться в любой момент.