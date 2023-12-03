Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:50, 3 декабря 2023Бывший СССР

В Эстонии начали выдавать предупредительные листовки следующим в РФ гражданам

Погранслужба Эстонии предупредила граждан о возможном закрытии границы с Россией

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Эстонские пограничники начали выдавать предупредительные листовки следующим в Россию гражданам, в которых говорится о возможном закрытии российско-эстонской границы и проблемах при возвращении домой. Об этом заявили в пресс-службе департамента полиции и погранохраны Эстонии, сообщает РИА Новости.

Согласно информации из листовок, в течение последних недель Россия якобы направляет иностранцев, не имеющих визы для въезда на территорию Европейского союза (ЕС), на границу с Эстонией. В погранслужбе предупредили, что эстонское правительство могут вынудить последовать примеру Финляндии и закрыть КПП в целях безопасности и охраны общественного порядка.

«Это означает, что для того, чтобы вернуться в Эстонию, Вы будете должны воспользоваться другим пограничным пунктом; в связи с этим Ваш маршрут может удлиниться на несколько сот километров», — написано в листовках.

Ранее эстонцев предостерегли о риске застрять в России в случае закрытия границы. Как заявила глава пограничного управления Департамента полиции и погранохраны Эстонии Ева Калмус, путешественникам стоит быть осторожнее с поездками в Россию через Эстонию, поскольку граница может закрыться в любой момент.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Обсудить
      Последние новости

      «Какой искренний человек!» Медведев похвалил главу Пентагона за раскрытие истинной причины помощи Киеву

      В офисе Зеленского опровергли информацию о конфликте с Залужным

      Украинцам предложили выбрать нового главкома ВСУ

      В офисе Зеленского признали неспособность нарастить военное производство

      В Дагестане призвали изменить подход к воспитанию после драки девочек

      «Спартак» проиграл аутсайдеру РПЛ

      Воскресный снегопад оказался рекордным для Москвы

      Минобороны захотело изменить требования к состоянию здоровья для службы в армии

      В Эстонии начали выдавать предупредительные листовки следующим в РФ гражданам

      Стало известно о грозящих Карпину санкциях за слова о дебилах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости