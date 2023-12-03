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23:54, 3 декабря 2023Мир

В Европе произошли перебои с транспортом из-за снежного шторма

Снегопад в европейских странах привел к перебоям с транспортом и электричеством

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

В ряде европейских странах прошли сильные снегопады, которые привели к сбоям в подаче электричества и нарушению работы общественного транспорта. Об этом сообщает Associated Press.

Снежный шторм обрушился на Германию, Австрию, Швейцарию и Чехию. По данным агентства, из-за погодных условий были отменены сотни авиарейсов. В частности, перебои произошли в работе аэропорта Мюнхена. В городе также перестали ходить поезда и трамваи. Отмечается, что тысячи жителей Баварии остались без электричества из-за упавших деревьев.

Из-за непогоды в Чехии в течение пары часов были заблокированы несколько дорог, среди которых основная автомагистраль D1. Помимо этого, в стране также было приостановлено движение поездов и общественного транспорта. Снегопад также затронул Швейцарию и Австрию, где указали на высокую вероятность схода лавин из-за снегопада.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус назвал снегопад 3 декабря рекордным для Москвы. Так, к 18:00 в столице, по данным базовой метеостанции, выпало 10 миллиметров осадков.

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      Марина Совина
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