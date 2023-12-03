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06:40, 3 декабря 2023Наука и техника

В НАСА рассказали о нехватке денег

В НАСА заявили о несоответствии проектов Конгресса США бюджетному запросу

Фото: Joe Skipper / Reuters

Проекты Конгресса США на 2024 год не соответствуют бюджетному запросу Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). Об этом сообщает SpaceNews.

Издание пишет, что на ряд программ американское космическое агентство запросило 1,392 миллиарда долларов, тогда как в версии проекта бюджета, предложенной Палатой представителей, говорится о 1,205 миллиарда. В поддерживаемом Сенатом варианте указана еще меньшая сумма — 1,118 миллиарда.

В НАСА предупредили законодателей, что нехватка денег может стать проблемой для ряда американских космических программ, особенно в случае, если будет поддержано предложение Сената.

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Между тем, как пишет издание, проект бюджета от американских парламентариев предполагает кратное увеличение финансирования космических ядерных силовых установок — до 110 миллионов долларов вместо запрашиваемых НАСА 17,5 миллиона.

Ранее Главное контрольное управление США сообщило, что НАСА, скорее всего, не сможет осуществить высадку астронавтов на поверхность Луны в конце 2025 года.

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      Иван Потапов
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