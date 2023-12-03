В России предупредили об угрозе размещения ракет США в Азии

Перенджиев: размещение ракет США в Азии угрожает России

Размещение американских ракет средней дальности в Азии угрожает не только Китаю, но и России. С таким предупреждением выступил доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Георгия Плеханова Александр Перенджиев. Об этом сообщает News.ru.

По мнению Перенджиева, американские ракеты могут представлять угрозу для судов, проходящих через Северный морской путь. Эксперт напомнил, что ранее США размещали в Японии систему противоракетной обороны, которая была предназначена якобы для сдерживания Северной Кореи, но в реальности могла быть направлена против России.

«Они полагали, что смогут использовать азиатские территории для нанесения удара по России. При этом в Вашингтоне считали, что ответного удара не последует. Так что ударные ракетные комплексы, которые они хотят установить в Индо-Тихоокеанском регионе в 2024 году, несомненно, могут быть использованы против РФ», — сказал политолог.

Ранее представитель Тихоокеанского командования Вооруженных сил США Роб Филипс заявил, что Соединенные Штаты решили разместить новые ракеты средней дальность в Индо-Тихоокеанском регионе в 2024 году. По его словам, предполагается размещение наземных версий ракеты SM-6 и крылатых ракет Tomahawk, дальность полета которых будет составлять от 500 до 2700 километров.