США решили разместить ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе

США в 2024 году разместят ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе

США решили разместить новые ракеты средней дальность в Индо-Тихоокеанском регионе в 2024 году. Об этом заявил представитель Тихоокеанского командования Вооруженных сил США (USARPAC) Роб Филипс в интервью Nikkei Asia.

По его словам, предполагается размещение наземных версий ракеты SM-6 и крылатых ракет Tomahawk, дальность полета ракет будет составлять от 500 до 2700 километров. При этом он не раскрыл подробностей о том, где и когда могут быть развернуты ракеты.

Согласно данным источников Nikkei Asia, армия США направит подразделения ракет средней дальности в первую очередь на американскую базу на Гуаме, рассчитывая на дальнейшее развертывание азиатскими союзников «в случае непредвиденных обстоятельств».

Ранее о планах США также рассказал командующий USARPAC Чарльз Флинн. Он отметил, что такие меры будут приняты в рамках своих усилий США по сдерживанию Китая от вторжения на Тайвань.