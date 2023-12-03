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12:14, 3 декабря 2023Наука и техника

Винтовка ОСВ-96 получила новые пробивающие бронетранспортеры НАТО пули

Винтовка ОСВ-96 получила новые пули для пробития бронетранспортеров НАТО

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Российская крупнокалиберная винтовка ОСВ-96 получила новые моноэлементные пули, позволяющие пробивать бронетранспортеры (БТР) стран НАТО, заявил в эфире программы «Военная приемка» телеканала «Звезда» специалист ЦКИБ СОО Алексей Матвеев. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если штатные боеприпасы обладают многоэлементными пулями, то в данном патроне пуля уже одноэлементная, то есть она сделана, выточена из цельного прута стали», — сказал специалист.

По его словам, сокращение числа элементов в пуле приводит к уменьшению ошибок «нестабильности».

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«При абсолютно той же конструкции пули, она тоже одноэлементная стальная, она может пробивать броню, бронебойный патрон. На 100 метрах пробивает борт "натовского" БТР... с усиленной, конечно, с твердой броней», — добавил Матвеев.

Ранее госкорпорации «Ростех» поставила бойцам территориальной обороны и добровольцам в Белгородской области, защищающим приграничные территории, бронежилеты «Оберег».

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      Иван Потапов
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