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17:05, 3 декабря 2023Россия

Восьмилетнюю россиянку захотели перевести на домашнее обучение после похищения

Shot: девочку из Козельска хотят перевести на домашнее обучение из-за похищения

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Восьмилетнюю школьницу хотят перевести на домашнее обучение после похищения в Козельске Калужской области. Как выяснил Telegram-канал Shot, сейчас юная россиянка боится ездить в учебное заведение на автобусе.

По информации издания, мать девочки сейчас обсуждает с руководством школы вопрос о том, чтобы учителя приходили к ней заниматься. Она пояснила, что ребенок пока не восстановился от стресса. Девочку ежедневно консультирует психолог, добавила мать.

2 декабря стало известно, что суд отправил под арест всех подозреваемых в похищении школьницы из Козельска в Калужской области.

Под арест на два месяца были отправлены четыре человека. Известно, что подозреваемыми по этому делу проходят жительница региона, ее супруг и сын, а также бывший муж. За второклассницу они потребовали выкуп.

Об исчезновении девочки в Калужской области сообщалось 30 ноября. Волонтеры нашли девочку живой. Она находилась на обочине дороги в городе Белев, в 30 километрах от Козельска.

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      Анна Щербакова
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