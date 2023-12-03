Восьмилетнюю россиянку захотели перевести на домашнее обучение после похищения

Shot: девочку из Козельска хотят перевести на домашнее обучение из-за похищения

Восьмилетнюю школьницу хотят перевести на домашнее обучение после похищения в Козельске Калужской области. Как выяснил Telegram-канал Shot, сейчас юная россиянка боится ездить в учебное заведение на автобусе.

По информации издания, мать девочки сейчас обсуждает с руководством школы вопрос о том, чтобы учителя приходили к ней заниматься. Она пояснила, что ребенок пока не восстановился от стресса. Девочку ежедневно консультирует психолог, добавила мать.

2 декабря стало известно, что суд отправил под арест всех подозреваемых в похищении школьницы из Козельска в Калужской области.

Под арест на два месяца были отправлены четыре человека. Известно, что подозреваемыми по этому делу проходят жительница региона, ее супруг и сын, а также бывший муж. За второклассницу они потребовали выкуп.

Об исчезновении девочки в Калужской области сообщалось 30 ноября. Волонтеры нашли девочку живой. Она находилась на обочине дороги в городе Белев, в 30 километрах от Козельска.