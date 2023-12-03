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10:49, 3 декабря 2023Мир

Восточноафриканское сообщество начало вывод войск из Конго

AFP: Восточноафриканское сообщество начало вывод войск из Конго

Фото: Arlette Bashiz / Reuters

Вооруженные силы Восточноафриканского сообщества (ВАС) начали вывод войск из Демократической Республики Конго. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя организации.

«Первая группа примерно из 100 солдат из Кении, в которую также входят военные Уганды, Бурунди и Южного Судана, покинула регион из аэропорта Гомы, направляясь в Найроби», — заявил источник агентства.

Ранее начальник штаба Военно-воздушных сил страны Стефан Миль сообщил, что Париж, вероятно, сократит свое военное присутствие в Африке, чтобы увеличить в Тихоокеанском регионе. Он также добавил, что сокращение военного сотрудничества с Западной Африкой не означает окончательного ухода из региона.

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      Семен Александров
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