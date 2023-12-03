AFP: Восточноафриканское сообщество начало вывод войск из Конго

Вооруженные силы Восточноафриканского сообщества (ВАС) начали вывод войск из Демократической Республики Конго. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя организации.

«Первая группа примерно из 100 солдат из Кении, в которую также входят военные Уганды, Бурунди и Южного Судана, покинула регион из аэропорта Гомы, направляясь в Найроби», — заявил источник агентства.

Ранее начальник штаба Военно-воздушных сил страны Стефан Миль сообщил, что Париж, вероятно, сократит свое военное присутствие в Африке, чтобы увеличить в Тихоокеанском регионе. Он также добавил, что сокращение военного сотрудничества с Западной Африкой не означает окончательного ухода из региона.