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10:06, 3 декабря 2023Силовые структуры

За крышевание продающей наркотики ОПГ задержан экс-начальник отдела полиции

SHOT: за крышевание продающей наркотики ОПГ задержан экс-полицейский

Фото: Monika Gruszewicz / Shutterstock / Fotodom

В Астрахани за крышевание распространяющей в городе наркотики ОПГ задержан экс-начальник отдела полиции. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Следственные мероприятия по соответствующему делу ведутся более трех лет. Банда из пяти человек, которую взяли в августе, попалась на продаже 560 граммов запрещенного сильнодействующего вещества.

Как удалось установить следствию, у задержанных имелся шестой подельник — 39-летний подполковник полиции Эльмар Мустафаев, до 27 ноября занимавший должность начальника отдела полиции, специализирующегося на борьбе с наркотиками. Полицейский был уволен по выслуге лет.

В настоящее время Мустафаев задержан. В полицейском управлении ведется проверка. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот организованной группой сильнодействующих веществ с целью сбыта в особо крупных размерах.

Ранее в своем Telegram-канале Baza сообщила, что в Ростовской области в отношении трех полицейских наркоконтроля возбудили уголовное дело о вымогательстве.

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      Иван Потапов
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