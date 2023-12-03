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02:45, 3 декабря 2023Бывший СССР

Зеленский обратился к украинцам по поводу воздушных тревог

Зеленский призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги
СюжетРакетные удары по Украине:
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Eric Lalmand / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к населению страны по поводу воздушных тревог и призвал не игнорировать их.

«Пожалуйста, не забывайте учитывать сигналы воздушной тревоги, особенно в эти дни. Не стоит пренебрегать», — подчеркнул глава государства.

Ранее журнал Military watch magazine сообщил, что противовоздушная обороны Украины становится все более истощенной из-за двойных ударов российских военных по целям. Они наносятся в том числе и ракетами комплекса типа «Искандер-М», производство снарядов для которого увеличилось в несколько раз.

В марте спикер воздушных сил (ВС) Украины Юрий Игнат признавался, что ПВО страны не в силах сбить некоторые российские ракеты, а также реактивные снаряды реактивной системы залпового огня (РСЗО). Речь шла и о баллистической ракете «Искандер-М», и боеприпасах к РСЗО «Смерч».

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      Марина Совина
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