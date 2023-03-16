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15:22, 16 марта 2023Бывший СССР

На Украине рассказали о неспособности сбить некоторые российские ракеты

Спикер ВС Украины Игнат: ПВО страны не может сбивать ракеты «Искандер-М» и «Оникс»

Фото: Константин Морозов / РИА Новости

Противовоздушная оборона (ПВО) Украины не в силах сбить некоторые российские ракеты, а также реактивные снаряды реактивной системы залпового огня (РСЗО), рассказал спикер воздушных сил (ВС) республики Юрий Игнат. Его слова передает ТАСС.

В частности, речь идет о баллистической ракете «Искандер-М» и боеприпасах к РСЗО «Смерч». «Все эти ракеты летят быстро, по баллистической траектории и фактически падают на цель с огромной скоростью», — сказал Игнат.

Также ПВО страны не способна сбить сверхзвуковые крылатые ракеты «Оникс» и противорадиолокационные ракеты Х-31П. По словам Игната, чтобы сбивать такие ракеты, Украине нужны современные зенитные ракетные комплексы (ЗРК), в то время как сейчас основой ПВО страны являются советские «Бук-М1» и С-300.

Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном ускорение поставок артиллерийских боеприпасов и «формулу мира» республики.

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Алевтина Запольская
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