«Зенит» проиграл «Локомотиву» и лишился лидерства в РПЛ

«Зенит» со счетом 1:3 проиграл «Локомотиву» и лишился лидерства в РПЛ

Петербургский «Зенит» на выезде проиграл московскому «Локомотиву» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 3 декабря, и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Железнодорожники вышли вперед на восьмой минуте после автогола голкипера сине-бело-голубых Михаила Кержакова. В концовке первого тайма Маттео Кассьера сравнял счет, однако решающий мяч в начале второй половины игры забил Максим Глушенков. На 88-й минуте Наир Тикнизян увеличил преимущество «Локомотива».

«Зенит» из-за поражения лишился лидерства в РПЛ и находится на втором месте в чемпионате. «Локомотив» вышел на шестую позицию.

«Локомотив» в следующем туре 8 декабря дома примет «Урал». «Зенит» днем позже на своем поле сыграет с «Нижним Новгородом».