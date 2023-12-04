Блогерша раскрыла причину отказа от бюстгальтера и вызвала споры в сети

Ведущая подкаста и популярная блогерша Ханна Джой раскрыла причину отказа от бюстгальтера и вызвала споры в сети. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok, которая насчитывает более 115 тысяч подписчиков.

Инфлюэнсерша предстала в видео в голубых джинсах и белой футболке, оформленной в черную горизонтальную полоску. При этом на размещенных кадрах видно, что на ней отсутствует нижнее белье. «Я перестала носить бюстгальтеры примерно два года назад. Я думаю, что из-за них грудь сильно обвисает», — заявила она.

Шестисекундный ролик стал вирусным, набрав тысячи просмотров и более 68 тысяч лайков. Некоторые пользователи сети признались в том, что они также перестали носить данный предмет гардероба. «Я никогда не носила их и мне так хорошо», «Я, например, предпочитаю не носить его, поскольку не хочу чувствовать скованность в движениях», — писали они в комментариях.

В свою очередь, были и те юзеры, которые раскритиковали решение Джой. «Думаю, что все зависит от размера. Моя грудь довольно большая, поэтому ей определенно нужна поддержка», «Имеет смысл надевать бюстгальтер, когда вы занимаетесь спортом. Иначе ваша грудь в конечном итоге провиснет еще сильнее от напряжения», «Отказ от бюстгальтера определенно приводит к провисанию груди. Просто посмотрите на любую женщину из племени, которая не носит одежду», — высказывались они.

В октябре российский онколог-маммолог Юрий Савенко рассказал о последствиях отказа от бюстгальтера. По словам медика, вопреки распространенному мнению, серьезных рисков для здоровья данный выбор не несет, если женщина при этом чувствует себя комфортно.