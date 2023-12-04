Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:30, 5 декабря 2023Бывший СССР

Военный объяснил стратегическое значение взятия Артемовского

Кнутов: Артемовское является частью созданного ВСУ «донбасского кольца»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Взятие населенного пункта Артемовское под Артемовском для Вооруженных сил (ВС) РФ означает разрушение одного из звеньев созданного Вооруженными силами Украины (ВСУ) «донбасского кольца», объяснил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. О стратегическом значении Артемовского он рассказал «Ленте.ру».

«Поселок Артемовское входит в так называемое "донбасское кольцо", туда входит также и другие объекты, населенные пункты и господствующие высоты, которые надо брать. "Донбасское кольцо" Украина делала, чтобы сохранить свой контроль над этим районом, туда входят и Клещеевка, Северск, Краматорск, Часов Яр и Артемовск, это "кольцо" должно было стоять как крепость. То, что было взято Артемовское, показывает, что было прорвано одно из звеньев этой цепи», — рассказал он.

Сейчас наша задача состоит в том, чтобы двигаться дальше, и продвижение на другие населенные пункты нужно, чтобы это «донбасское кольцо» постепенно разбирать по звеньям

Юрий Кнутоввоенный эксперт, директор Музея войск ПВО

Эксперт также объяснил успех проведенной российской армией операции по взятию Артемовского.

«Успешная операция была проведена благодаря внезапному нападению и слаженному действию разных родов войск. Это говорит о в значительной степени выросшем качестве управления наших войск и их взаимодействия», — пояснил собеседник «Ленты.ру».

Ранее в Минобороны России РФ рассказали, что при штурме населенного пункта Артемовское военнослужащие Вооруженных сил Украины бежали, бросая раненых военнослужащих, часть из них сдались в плен штурмовым группам Воздушно-десантных войск (ВДВ).

«В результате контрбатарейной борьбы артиллерия группировки подавила огневые позиции артиллерии ВСУ и уничтожила вскрытые пункты управления. Штурмовая авиация нанесла удар по укрепленным позициям и фортификационным сооружениям, где укрывались боевики», — сообщили в МО РФ.

Ведомство заявило о взятии Артемовского под контроль 2 декабря. В оборонном ведомстве подчеркивали, что «Южная» группировка войск смогла освободить населенный пункт при поддержке авиации и артиллерии, она также улучшила положение по переднему краю.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Садовский
      Обсудить
      Последние новости

      Путин высказался о возможности амнистии женщин. Кого из осужденных россиянок могут выпустить на свободу?

      Россиянам предложили вакансии циркачей для съемок в кино и обслуживающих енотов

      Названы привлекательные для воров вещи на дачах

      Раскрыты ключевые для ВСУ направления в зоне СВО

      Мужчины назвали привлекающие их особенности внешности женщин

      Модель рассказала о реакции партнера на съемки с порноактером с огромным пенисом

      Минобороны заявило о перехвате еще шести беспилотников ВСУ над Россией

      Российские военные почти полностью заняли жилую застройку перед Курахово

      В Госдуме предложили запретить показ употребления алкоголя в фильмах

      Перечислены способные сбить F-16 российские истребители

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости