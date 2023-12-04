Военный объяснил стратегическое значение взятия Артемовского

Кнутов: Артемовское является частью созданного ВСУ «донбасского кольца»

Взятие населенного пункта Артемовское под Артемовском для Вооруженных сил (ВС) РФ означает разрушение одного из звеньев созданного Вооруженными силами Украины (ВСУ) «донбасского кольца», объяснил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. О стратегическом значении Артемовского он рассказал «Ленте.ру».

«Поселок Артемовское входит в так называемое "донбасское кольцо", туда входит также и другие объекты, населенные пункты и господствующие высоты, которые надо брать. "Донбасское кольцо" Украина делала, чтобы сохранить свой контроль над этим районом, туда входят и Клещеевка, Северск, Краматорск, Часов Яр и Артемовск, это "кольцо" должно было стоять как крепость. То, что было взято Артемовское, показывает, что было прорвано одно из звеньев этой цепи», — рассказал он.

Сейчас наша задача состоит в том, чтобы двигаться дальше, и продвижение на другие населенные пункты нужно, чтобы это «донбасское кольцо» постепенно разбирать по звеньям Юрий Кнутов военный эксперт, директор Музея войск ПВО

Эксперт также объяснил успех проведенной российской армией операции по взятию Артемовского.

«Успешная операция была проведена благодаря внезапному нападению и слаженному действию разных родов войск. Это говорит о в значительной степени выросшем качестве управления наших войск и их взаимодействия», — пояснил собеседник «Ленты.ру».

Ранее в Минобороны России РФ рассказали, что при штурме населенного пункта Артемовское военнослужащие Вооруженных сил Украины бежали, бросая раненых военнослужащих, часть из них сдались в плен штурмовым группам Воздушно-десантных войск (ВДВ).

«В результате контрбатарейной борьбы артиллерия группировки подавила огневые позиции артиллерии ВСУ и уничтожила вскрытые пункты управления. Штурмовая авиация нанесла удар по укрепленным позициям и фортификационным сооружениям, где укрывались боевики», — сообщили в МО РФ.

Ведомство заявило о взятии Артемовского под контроль 2 декабря. В оборонном ведомстве подчеркивали, что «Южная» группировка войск смогла освободить населенный пункт при поддержке авиации и артиллерии, она также улучшила положение по переднему краю.