Европейскую страну упрекнули в зависимости от российского газа

Baker & Mckenzie: Австрия попала в сильную зависимость от российского газа

Австрия попала в сильную зависимость от российского газа, несмотря на попытки властей европейской страны диверсифицировать источники поставок топлива. Об этом заявил старший советник по вопросам энергетики в компании Baker & Mckenzie Вальтер Больц. Его слова приводит Bloomberg.

Местный государственный энергоконцерн OMV связан с российском холдингом «Газпром» долгосрочным контрактом до 2040 года, обязывающим европейскую компанию закупать топливо, поступающее на границу через территорию Украины на Баумгартенский газовый хаб. Эти объемы позволяют стране удовлетворять более половины потребностей ее экономики, указывают эксперты.

По словам Больца, данное обстоятельство позволило Австрии переполнить собственные подземные хранилища. «Австрия должна быть в состоянии пережить даже внезапный сбой в поставках газа на Украину в этом году», — заявил он.

По состоянию на 30 ноября, из 540 гигаватт-час российского газа, поступающего в Европу, 276 гигаватт-час приобрела Австрия. Таким образом, к началу зимы республика потребляла более половины топлива из РФ, изначально предназначавшегося для всего европейского энергетического рынка.

На этом фоне Больц заявил, что завершение контракта на транзит российского газа через территорию Украины в конце 2024 года может привести к риску значительных сбоев. «Меня все больше беспокоит неспособность (Австрии — прим. «Ленты.ру») вырваться из хватки "Газпрома"», — заключил аналитик.

Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заверила Австрию, что поставки газа из России в страну сохранятся и после прекращения действия контракта на транзит через украинскую территорию. Она уточнила, что Украина является надежным энергетическим партнером для Евросоюза (ЕС) и сделает все возможное для сохранения транзитного коридора, «даже если это станет юридически и политически сложным».