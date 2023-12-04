Ряженый гусар забрался по водосточной трубе ради кроссовок

Росгвардейцы задержали мужчину в костюме гусара после попытки украсть кроссовки

В столице сотрудники Росгвардии арестовали мужчину в костюме гусара после попытки украсть кроссовки из театра. Об этом сообщается на странице Главного управления Росгвардии по Москве в соцсети «ВКонтакте».

Рано утром 3 декабря патрулировавшему территорию Центрального административного округа экипажу Росгвардии поступил вызов с одного из охраняемых объектов культуры в Петровском переулке. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 32-летнего саратовца. Сигнал тревоги сработал после того, как мужчина забрался по водосточной трубе на второй этаж здания, разбил окно и проник в помещение театра. Оказавшись внутри, ряженый гусар увидел новые кроссовки, переобулся и попытался уйти

Однако благодаря вмешательству оперативников скрыться с похищенным злоумышленнику не удалось. После задержания мужчину передали сотрудникам полиции. Выяснилось, что саратовец был судим за разбой.

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