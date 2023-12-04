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17:16, 4 декабря 2023Мир

Испания проверит свою разведку из-за утечки гостайны в США

El Confidencial: суд Мадрида начал расследование из-за связи агентов CNI с США

Фото: Juan Medina / Reuters

Суд Мадрида в строжайшей секретности проверит нескольких агентов Национального разведывательного центра (CNI) из-за их предполагаемой связи с США. О начале расследования сообщает газета El Confidencial со ссылкой на источники.

По версии следствия, испанские агенты могли раскрыть государственную тайну американским шпионам. Их действия могут быть расценены как государственная измена, если подтвердится версия, что они шпионили в пользу иностранного государства. Им может грозить от 6 до 12 лет лишения свободы.

Как пишет газета, обвинения вызвали возмущение как в правительстве, так и в Минобороны Испании. Отмечается, что США могли на правах союзника запросить нужную информацию по официальным каналам, а не пытаться получить информацию у агентов разведки.

Ранее стало известно, что бывший посол США в Боливии Мануэль Роча арестован после долгого расследования ФБР по обвинению в работе на разведку Кубы.

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      Варвара Кошечкина
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