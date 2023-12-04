В США арестовали бывшего посла по обвинению в работе на разведку Кубы

AP: экс-посол США Роча арестован по обвинению в работе на разведку Кубы

Бывший посол США в Боливии Мануэль Роча арестован после долгого расследования ФБР по обвинению в работе на разведку Кубы. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

«Один из источников сообщил, что Роча обвиняется в содействии интересам кубинского правительства. Федеральный закон требует, чтобы люди, выполняющие политические заказы иностранного правительства или организации на территории США, регистрировались в Министерстве юстиции, которое в последние годы усилило уголовное преследование за незаконное иностранное лоббирование», — отмечается в материале. Дальнейших подробностей расследования и причин ареста издание не приводит.

Мануэль Роча известен тем, что родился в Колумбии, однако вырос с семьей в США, где получил несколько степеней гуманитарных наук в Йельском, Гарвардском и Джорджтаунском университетах. В 1981 году поступил на службу в Государственный департамент США. С 1997 по 2000 год он был послом в Аргентине, когда в стране проходили неолиберальные реформы, поддерживаемые США.

Позже он прославился своими угрозами в адрес Боливии в статусе посла в стране. В 2002 году он заявил, что если боливийцы поддержат левого кандидата Эво Моралеса, то США прекратят помощь стране, так как Моралес ранее был связан с производством коки. Подобные высказывания вызвали раздражение у населения и позволили Моралесу одержать победу.

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