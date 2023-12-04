Гарри Каспарова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Суд Москвы оштрафовал Гарри Каспарова за нарушение закона об иноагентах

Хамовнический районный суд Москвы оштрафовал шахматиста Гарри Каспарова (внесен Минюстом в реестр иноагентов) за нарушение закона об иноагентах. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщил Telegram-канал «Московские суды общей юрисдикции».

Уточняется, что Каспарова признали виновным по части 2 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях (непредставление, несвоевременное представление или представление в неполном объеме в уполномоченный орган сведений о деятельности иноагента). Шахматисту назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее за аналогичное правонарушение в России оштрафовали публициста Владимира Кара-Мурзу (внесен в реестр иноагентов). Замоскворецкий суд Москвы обязал его выплатить 50 тысяч рублей.

Штраф за нарушение закона об иноагентах в декабре также был выписан бывшему муниципальному депутату Илье Яшину (включен в перечень иноагентов). Причиной стало отсутствие маркировки иноагента в его публикациях.