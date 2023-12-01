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11:22, 1 декабря 2023Интернет и СМИ

Суд оштрафовал бывшего депутата Яшина за нарушение закона об иноагентах

Суд в Москве оштрафовал экс-депутата Яшина за нарушение закона об иноагентах

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Бабушкинский суд Москвы оштрафовал бывшего муниципального депутата Илью Яшина (внесен в реестр физлиц-иностранных агентов) за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом сообщает ТАСС.

Экс-депутата признали виновным в нарушении части 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях. В материалах, которые он создавал, не было маркировки иноагента.

Яшина оштрафовали на 45 тысяч рублей.

В декабре 2022 года суд приговорил Яшина к восьми с половиной годам колонии и запретил администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет после того, как он отбудет наказание. Депутата обвинили в распространении ложной информации о российской армии.

В июле 2022 года Минюст признал Яшина иностранным агентом. Кроме него в реестр включили блогеров Татьяну Лазареву, Максима Каца и Веронику Белоцерковскую.

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