Минюст признал Яшина, Белоцерковскую и Лазареву иноагентами

Минюст признал физлицами-иноагентами Яшина, Каца, Шаведдинова, Белоцерковскую и Лазареву

Министерство юстиции России расширило перечень физических лиц, выполняющих функции иностранного агентоа, включив в него пять человек. Соответствующие изменения внесли в список, опубликованный на сайте ведомства.

В частности, Минюст признал физлицами-иноагентами муниципального депутата Илью Яшина, оппозиционера Руслана Шаведдинова, блогеров Максима Каца и Веронику Белоцерковскую, а также телеведущую Татьяну Лазареву. В графе информации об иностранных источниках указано «Украина». Все пятеро занимались политической деятельностью, отмечается в перечне, который теперь состоит из 13 человек.

Ранее Минюст признал иноагентами-физлицами шахматиста и политика Гарри Каспарова и экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского. В реестр также включены Евгений Чичваркин, Евгений Киселев, Матвей Ганапольский, Леонид Волков, Владимир Кара-Мурза и Алишер Моргенштерн.