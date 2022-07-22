Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минюст признал Яшина, Белоцерковскую и Лазареву иноагентами

Минюст признал физлицами-иноагентами Яшина, Каца, Шаведдинова, Белоцерковскую и Лазареву
Илья Яшин

Илья Яшин. Фото: Lev Sergeev / Reuters

Министерство юстиции России расширило перечень физических лиц, выполняющих функции иностранного агентоа, включив в него пять человек. Соответствующие изменения внесли в список, опубликованный на сайте ведомства.

В частности, Минюст признал физлицами-иноагентами муниципального депутата Илью Яшина, оппозиционера Руслана Шаведдинова, блогеров Максима Каца и Веронику Белоцерковскую, а также телеведущую Татьяну Лазареву. В графе информации об иностранных источниках указано «Украина». Все пятеро занимались политической деятельностью, отмечается в перечне, который теперь состоит из 13 человек.

Ранее Минюст признал иноагентами-физлицами шахматиста и политика Гарри Каспарова и экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского. В реестр также включены Евгений Чичваркин, Евгений Киселев, Матвей Ганапольский, Леонид Волков, Владимир Кара-Мурза и Алишер Моргенштерн.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия, Украина, Турция и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна
Минобороны обвинило СБУ в похищении жителей с пророссийскими взглядами
Белый дом прокомментировал возможность поставок истребителей Украине
США предоставили России «комфортные письма» для обеспечения экспорта удобрений
Кардиолог Серебрянский предупредил о сопровождающихся высоким пульсом болезнях
В Германии допустили судебное разбирательство с «Газпромом» из-за поставок газа
Минюст признал Яшина, Белоцерковскую и Лазареву иноагентами
Зеленский высказался о перемирии между Россией и Украиной
США решили передать Украине более 500 ударных беспилотников Phoenix Ghost
Железные дороги Литвы возобновят транзит санкционных грузов в Калининград
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.